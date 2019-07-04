تحضيرات خاصة لإقامة فيلم خاص عن "خاشقجي"

كشف الموقع التركي "ميديا رادار"، الأربعاء 3 يوليو ، في تقريره أنه يجري التحضير لفيلم تركي عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر الماضي.

وقال أن إدارة السيناريو ستكون للصحفي في صحيفة "صباح" فرحات أونلو ، ويشارك المنتج التركي باران مايدا حاليا في إعداد السيناريو الذي يتم تحضيره الآن ، مشيرا إلى أنه سيشارك في التمثيل ممثل أو اثنان من أشهر الممثلين في العالم.

وأوضح أن فكرة السيناريو ستكون مستوحاة من الكتاب الذي أعده فريق التحقيقات في صحيفة "صباح"، التي كان لها دور كبير في الكشف عن المعلومات حول مقتل خاشقجي.

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وأضاف أن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعد أحد أصدقاء "خاشقجي" المقربين ولعب دورا مهما في الإعلان عن الجريمة في تركيا والعالم، سيكون أحد المشاركين في الفيلم الذي لم يعلن بعد عن منتجه ومخرجه.

وكان فريق التحقيقات في صحيفة "صباح"، ناظيف كرمان وعبد الرحمن شمشك وفرحات أونلو، قد أعدوا كتابا عن خاشقجي، بعنوان "الوحشية الدبلوماسية" يشمل التسجيلات السرية لأحداث مقتله.

ولفت الموقع إلى أن الكتاب تمت ترجمته للغتين العربية والإنجليزية، وسينشر قريبا في الولايات المتحدة ودول أوروبية، إلى جانب بعض الدول العربية، كاشفا أنه تجري مباحثات لترجمته للغة الفرنسية.

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