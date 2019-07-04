عمدة إسطنبول ينتقد كثافة اللاجئين العرب في بعض المدن التُركية

استنكر "أكرم أغلو" رئيس بلدية إسطنبول الجديد، كثافة السياح العرب واللاجئين السوريين في بعض المدن والأحياء التركية.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لأغلو قال فيها: أدخل بعض الأحياء في إسطنبول ولا أستطيع قراءة لوحات المحلات التجارية، مُشيرًا إلى أن هناك بعض المدن والأحياء أصبح فيها عدد الأجانب أكثر من عدد الأتراك، هذا شيء لا تقبله أي دولة في العالم".

واختتم تصريحاته في هذا السياق قائلاً: السياح العرب يأتون بكثافة إلى منطقة تقسيم، افتتحت هناك محلات كثيرة للعرب مثل الأرجيلة وغيرها، ثقافة إسطنبول تختفي، وعلينا أن نحمي هوية إسطنبول.

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يُجدر الإشارة إلى أن أغلو كان قد فاز برئاسة اسطنبول، بعدما حقق الفوز على مُرشح الحزب الحاكم "علي يلدريم"، وبعدها طعن يلدريم على نتائج الانتخابات، لتُقرر لجنة الانتخابات إعادتها ويفوز اغلو ثانية.

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