عسكري سوداني يزعم ترسيخ المجلس للديمقراطية وإدارة الانتخابات بنزاهة

أعرب عضو المجلس العسكري السوداني "ياسر العطا"، عن تفاؤله بتحقيق شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير.

وحسب قناة الحدث، فإن العطا أشار إلى أنه متفائل من تحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة، ومحاربة الفساد، ونشر السلام، وهيكلة الاقتصاد، وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وزعم عضو المجلس العسكري أن المجلس سيرسخ الديمقراطية ويدير انتخابات حرة ونزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة، داعيًا العطا قوى الحرية والتغيير، إلى تفهم روح الشراكة، وتجنب لغة إحراز الأهداف لأن الجانبين من أبناء الشعب السوداني، ولا خصومة بينهما.

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يُجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري، كان قد أعلن عودة المفاوضات مع قوى المعارضة والمتمثلة في تحالف الحرية التغيير يوم أمس الأربعاء.