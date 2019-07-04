غضب على مواثع التواصل من إحياء "نيكي ميناج" مهرجان بسعودية "بن سلمان"

ثارت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مشاركة مغنية الراب الأمريكية "نيكي ميناج" الشهيرة بالجرأة سواء في ملابسها أو أغانيها، في مهرجان"جدة العالمي" بالمملكة العربية السعودية في 18يوليو.

ويرى الكثير أن هذه الاحتفالات جزء من خطة ولي العهد "محمد بن سلمان"، ويساعده في تنفيذ خطته "تركي آل شيخ" الذي تولي رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وفي يناير الماضي نشر "آل شيخ" تغريدة أعلن فيها عن نظرته المستقبلية لتوطين الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وكتب "آل شيخ" من خلال حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إن شاء الله سيكون التركيز في الترفيه في الفترة القادمة علي الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلي برامج تطور الشباب والشابات وعلي دعم الشركات الوطنية في مجال الترفيه".

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ردود الفعل كانت مليئة بالحزن والسخرية والغضب فكتب أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أداء المغنية ميناج غير مناسب لقرب "مدينة جدة" من مكة المكرمة وهي مكان مقدس للمسلمين

وغرد آخر: "تخيل بعد الاستيقاظ من غيبوبة بعد ثلاث سنوات يكون أول ما تسمعه هو أن نيكي ميناج سوف تفتتح مهرجاناً موسيقياً في السعودية أعتقد بصراحة أنني استيقظت في عالم مواز".

و آخر يتساءل "لا أحد في المملكة العربية السعودية بحث في جوجل عن نيكي ميناج، هل فعلوا؟"

وفي مقطع فيديو منشور على تويتر، تساءلت امرأة محجبة عن أسباب موافقة السلطات السعودية بوجود هذه المغنية المملكة، بينما تطلب من النساء السعوديات ارتداء العباءة لتغطية الجسم بالكامل في الأماكن العامة.

وتبرأ البعض مما يفعل القائمين علي الترفيه، فكتبت أخد المغردين"نبرأ إلي الله مما تفعل هيئة الترفيه،من حضور المغنيين و المغنيات ووضع الأغاني في الاماكن العامة، ومن حضور الحفلات، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"

وغرد اخر"المفترض ما تستضيفون الفن المتعارض مع ثقافة بلدنا هذا إن كان لسه باقي ثقافة للاسف"

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وأشار آخرون إلى أن السماح "لميناج" بوجودها في المملكة فيه تناقض لدعمها المثلية الجنسية وهو مايرفضه الدين الإسلامي وهذه جريمة عقوبتها الإعدام بالمملكة.