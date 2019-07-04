معاريف: بن سلمان هو الراعي الرسمي لمؤتمر البحرين

أشارت صحيفة صهيونية، إلى أن مؤتمر البحرين لم يكن سوى تدريب للتغطية على السياسة الإسرائيلية المتدهورة في الجبهات الفلسطينية والسورية والإيرانية.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أشارت فيه إلى أن قمة البحرين أتت عشية التحضير لجولة انتخابية إسرائيلية جديدة، وربما كانت إسرائيل بحاجة إلى حدث وطني أو دولي لمحاولة التغطية على الإخفاقات المتلاحقة لحكومتها في الجبهات السابقة.

وأضاف الكاتب: قمة البحرين الاقتصادية الأخيرة لم تكن سوى وهم لفاقدي الوعي، رغم أنها أعطت شعورا لمنظميها بالتقدم، مؤكدًا على أن الحكومة الإسرائيلية كانت بحاجة إلى حدث يُساعدها في الانتخابات، فتطوعت به البحرين من خلال ظهور شخصيات عربية خليجية يرتدون جلابيات ولديهم شوارب عريضة، مع صحفيين إسرائيليين يعلنون أن الوضع سيكون جيدا.

كما تطرق المقال للحديث عن العلاقات السعودية الإسرائيلية مع البحرين قائلاً: البحرين قاعدة عسكرية أمريكية تابعة للسعودية، يتم حكمها من قبيلة محلية وضعت يدها على حقول النفط بغطاء من بريطانيا والولايات المتحدة، فيما تمارس السعودية السياسة الأسوأ في العالم من جميع النواحي، مؤكدًا على أن بن سلمان هو الراعي الأساسي لما حصل في البحرين، لأنه يسعى لتجنيد الجيش الإسرائيلي لمحاربة إيران، واستخدام نتنياهو للتأثير على ترامب، لأن كل الفلسطينيين والإسرائيليين لا يهمونه بقدر ما تهمه جريمة قتل جمال خاشقجي.

واختتمت الصحيفة مقالها قائلة: لا يحق للإسرائيليين اتهام الفلسطينيين بأنهم لا يفوتون فرصة إلا ويضيعونها، لأنه منذ عشرات السنين أعلنت غولدا مائير رئيسة الحكومة الراحلة أنه لا وجود لشعب فلسطيني من الأساس، فيما استطاع الفلسطينيون عبر عشرات السنين بالدم والعرق والدموع والعمليات المسلحة إقامة بنية تحتية لهذه الدولة، أكثر بكثير من دول أخرى على خارطة العالم.

​