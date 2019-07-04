استئناف المفاوضات بين عسكر السودان والمعارضة اليوم الخميس

يستكمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتحالف الحرية والتغيير مُمثل المعارضة اليوم الخميس، المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية.



وكان المجلس العسكري وقادة المعارضة قد بدءوا محادثات في الخرطوم أمس الأربعاء، بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات، بعد توقف استمر شهراً كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.

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وشمل الاجتماع ثلاثة جنرالات، بينهم نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، وخمسة ممثلين عن "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات، بحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في فندق في الخرطوم، واتفقوا على مواصلة المفاوضات يوم الخميس.

يُجدر الإشارة إلى أن المُعارضة وافقت على حضور المحادثات بشرط ، دعوة الوسطاء الأفارقة لاستئناف التفاوض المباشر" مع المجلس العسكري بشأن نقل السلطة، وذلك بعد تجاذب استمرّ أسابيع عدة شهدت تشديداً في القمع.



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