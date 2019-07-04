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بلاغ للنائب العام ضد التعليم الفني لرسوب طلاب مدرسة فنية بمدينة نصر

منذ 2 ساعة
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بلاغ للنائب العام ضد التعليم الفني لرسوب طلاب مدرسة فنية بمدينة نصر

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، صباح اليوم، ببلاغ للنائب العام، ضد مسؤلي التعليم الفني بسبب رسوب طلاب مدرسة الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا بمدينة نصر،

ورسب 85  طالب من أصل 145من الطلاب، بعد رصد درجاتهم بالكنترول وحصولهم على أعلى المراكز العشر على مستوى الجمهورية.
وطالب "عبد السلام" في بلاغه بالتحقيق في واقعة الرسوب الجماعى لـ85 طالباً من أصل 145 طالباً من طلاب الدبلوم السنة الخامسة والغاء امتحاناتهم  دون إبداء أسباب رغم تفوقهم الدراسى على مدار السنوات الماضية، مع التحفظ على أوراق إجابات الطلاب وكشوف الكنترول الخاصة برصد درجاتهم وتقارير سير العملية الامتحانية داخل لجان المدرسة أثناء أداء الامتحانات و التحفظ على أوراق الامتحانات، مع تشكيل لجنة خاصة مستقلة لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم ورصد درجاتهم، مع واستدعاء المسئولين.
اقراء ايضا :رسوب طلبة مدرسة ثانوي بالكامل
 

وسيتقدم المحامي، يوم السبت القادم بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء قرار إلغاء امتحانتهم والرسوب الجماعي

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