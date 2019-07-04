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أردوغان لحفتر: لست أكثر من قرصان

منذ حوالى ساعة
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أردوغان لحفتر: لست أكثر من قرصان

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال  هجومه على اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بأنه "ليس أكثر من قرصان" ، وذلك بعد أيام على إطلاق قوات تابعة له سراح ستة بحارة أتراك كانت احتجزتهم في وقت سابق.


ونقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس التركي وصف "نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات، وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم".

 واحتجزت قوات حفتر ستة بحارة أتراك هذا الأسبوع، بعدما حمّل المشير أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته، الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.
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وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، التي يحاول حفتر الإطاحة بها من معقل قواته في شرق البلاد.

 

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