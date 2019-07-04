بنت بندر تباشر عملها بواشنطن كأول سفيرة في تاريخ السعودية

باشرت، الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة سفيرة في تاريخ السعودية،اليوم الخميس 4 يوليو ، مهام عملها بسفارة بلادها في واشنطن.

وتولت منصبها خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، الذي عاد لبلاده عقب تداعيات جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ليتولى منصب نائب وزير الدفاع في بلاده.

وقالت، بنت بندر في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية".

وتابعت: "اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

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وتعد ريما بنت بندر أول إمرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.

وقالت ريما آنذاك: "يشرفني أن أكون أول امرأة سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بكل جهد وإخلاص لتعزيز علاقات البلدين".

يشار إلى أن الأميرة ريما هي السفيرة الـ11 للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة منذ افتتاح أول سفارة عام 1945، وهي المرأة الأولى التي تشغل هذا المنصب.

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