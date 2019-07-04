طلاب السودان يحتجون من أجل تسليم السلطة للمدنيين

احتج آلاف الطلاب السودانيين، في عدد من المدن، اليوم الخميس 4 يوليو ؛ للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وضرورة تأجيل العام الدراسي إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.

وبحسب شهود عيان، فإن الطلاب ردّدوا شعارات تُطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وإعادة خدمة الإنترنت، وتأجيل العام الدراسي.

وقال "تجمع المهنيين السودانيين" في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن موكب طلاب مدينة "مدني"، انطلق إلى وزارة التعليم لتسليم مذكرة: "لا تعليم في وضع أليم"، والمطالبة بتأجيل المدارس إلى حين الحكم المدني الكامل.