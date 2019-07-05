Responsive image

24º

5
يوليو

الجمعة

26º

5
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • قوات الاحتلال تعتقل طفلًا قرب مدخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة.
     منذ 14 ساعة
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن استهداف مطاري أبها وجازان في السعودية بطائرات مسيرة
     منذ 15 ساعة
  • قيادي بالمعارضة السودانية: المجلس العسكري رفض خلال جلسة التفاوض المباشر عودة خدمة الإنترنت باعتباره من "المهددات الأمنية"
     منذ 18 ساعة
  • الجزيرة مباشر: قتلى وجرحى جراء قصف لقوات النظام السوري على بلدة خان شيخون في ريف إدلب .
     منذ يوم
  • الخارجية الأمريكية: الهجوم يبين الحاجة لأن يعمل الفرقاء الليبيون على تخفيض حدة المعارك والعودة للمفاوضات
     منذ يوم
  • إصابة طفلين برصاص الاحتلال في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:13 صباحاً


الشروق

4:53 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

7:05 مساءاً


العشاء

8:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

'ديلي ميل' تكشف مفاجأة عن سبب وفاة نجل حاكم الشارقة

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 334
'ديلي ميل' تكشف مفاجأة عن سبب وفاة نجل حاكم الشارقة

فجّرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، مفاجأة من العيار الثقيل عن سبب وفاة نجل حاكم الشارقة خالد سلطان بن محمد القاسمي.

وقالت الصحيفة إن نجل حاكم الشارقة البالغ من العمر 39 عاماً، توفي أثناء حفلة في بيته بلندن، بعد تعاطي المخدرات، مارس خلالها الحضور الجنس. وفق “ديلي ميل”

وقالت المصادر إنه تم العثور على كمية من المخدرات من [الفئة أ] في الشقة في منطقة نايتسبريدج حيث تم اكتشاف جثته، لكن الشرطة لم تؤكد أو تنفي ذلك.

وقيل إن الضباط عثروا على المخدرات بعد أن استدعاهم المسعفون الطبيون.

وقال مصدر: “كان هناك على ما يبدو حفلة حيث كان بعض الضيوف يتعاطون المخدرات ويمارسون الجنس”.

ويشتبه أن الشيخ خالد قد توفي فجأة نتيجة تعاطي المخدرات.

وبالإضافة إلى تحقيق الشرطة، فقد تم طلب تحقيق داخلي عاجل.

وأضاف المصدر أن القاسمي تمتع بالحريات التي تقدمها لندن لكن قصته “انتهت بشكل مأساوي”.

ولم تتم أي اعتقالات في الحادثة .

وفي غياب واضح لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، دُفن نجل حاكم الشارقة خالد سلطان بن محمد القاسمي، في مقبرة الجبيل، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

وكان ديوان حاكم الشارقة أعلن وفاة خالد بن سلطان بن محمد القاسمى، نجل حاكم الشارقة، يوم الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن، متكتماً على أسباب الوفاة وحيثياتها.

وأمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وكان خالد، البالغ من العمر 39 عاما، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.

وللشيخ القاسمي أربعة بنات، وولدان (توفي كلاهما)، من زيجتين. وكان خالد من زوجته الثانية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي أنجبت له أيضا ثلاث بنات وولد واحد.

ويتولى ولاية العهد في الإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers