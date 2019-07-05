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الوفاق الليبية": الإمارات وراء استهداف تاجوراء

منذ 2 ساعة
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الوفاق الليبية": الإمارات وراء استهداف تاجوراء

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن الإمارات مسؤولية استهداف مركز إيواء المهاجرين، في تاجوراء شرقي طرابلس، الذي راح ضحيته 60 مهاجرا وعشرات المصابين ، مؤكده أن القنبلة التي استهدفت المركز "لم تكن عادية"، وأن الغارة نفذتها مقاتلة إماراتية من طراز "إف-16".

وأوضح وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لصحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الخميس، أن حكومته خلصت إلى هذا الاستنتاج، استنادا إلى تحليل هدير محركات المقاتلة المهاجمة وحجم الدمار الذي لحق بالمركز جراء القصف.

وأضاف باشاغا أنه ربما تكون مصر متورطة أيضا في الحادث، قائلا إن المقاتلة ربما استخدمت قاعدة مصرية عند سواحل المتوسط، إذا لم يتم تزويدها بالوقود في الجو، وذلك استنادا إلى تجربة "الغارات الإماراتية السابقة على ليبيا".

اقرا ايضا :قوات "الوفاق" تتجه نحو معقل جديد لحفتر
وسبق أن أكدت الهيئة الأممية المعنية بمراقبة تطبيق حظر التسليح المفروض على ليبيا، أن القاهرة وأبوظبي قدمتا دعما عسكريا لقوات حفتر في السنوات الأخيرة.

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