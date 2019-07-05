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السبسي يوقع علي دعوة الناخبين وتمديد الطوارئ

منذ حوالى ساعة
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السبسي يوقع علي دعوة الناخبين وتمديد الطوارئ

أمضى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة 5 يوليو ، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وتمديد حالة الطوارئ ، وذلك بعد يوم من وعكة صحية تعرض لها ، وأثارت جدلا سياسيا لازالت فصوله لم تنته بعد.
قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، نقلا عن عضو الهيئة العليا للانتخابات أنيس الجربوعي: "رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".

وأكد الجربوعي: "بهذا الإمضاء الرسمي، أصبح لا مجال لتأخير الانتخابات المقبلة".

وتعيش تونس على وقع سجال كبير مرتبط بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وهي الانتخابات الثانية منذ إصدار دستور الجمهورية الثانية في عام 2014 والثالثة منذ الثورة التونسية.

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