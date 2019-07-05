بالفيديو ..غرق مشروع دار مصر نتيجة انفجار خط مياه رئيسي

انفجر خط مياه رئيسي داخل كمبوند بمشروع دار مصر بمدينة 6 اكتوبر، صباح اليوم، مما أدي إلى غرق الشوارع والسيارات.

وكان هذا نتيجة سوء تنفيذ المرافق داخل المشروع، مما ادي إلي غرق بعض سيارات الملاك وهبوط الطرق والأرصفة وغرق المساحات الخضراء وتساقط الاعمدة، رغم إشراف المركز القومي عليه، والتي نفذتها شركة راضي للمقاولات.

وهاجم ملاك الوحدات وزارة الإسكان، مؤكدين أن ما حدث يؤكد مخاوفهم من عدم مطابقة تلك الاعمال للمواصفات، وأن الكمبوند نسبة إشغاله لم تتعدى 25% ورغم ذلك بدأت الكوارث في الظهور على السطح.

وطالب السكان بفتح تحقيق من قبل الجهات الرقابية في الواقعة، ومراجعة كل بنود مشروع دار مصر ومدي مطابقتها للمواصفات وبنود التعاقد والعينات المعتمدة.