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أردوغان يبحث مع السراج آخر التطورات في ليبيا

منذ 37 دقيقة
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أردوغان يبحث مع السراج آخر التطورات في ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في إسطنبول، اليوم الجمعة 5 يوليو ، آخر التطورات في ليبيا، إلى جانب قضايا إقليمية. 

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان، الجمعة، أن أردوغان أجرى مباحثات مع السراج في قصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول ، نقاشا خلاله آخر التطورات التي تشهدها ليبيا إلى جانب قضايا إقليمية أخرى. 

وجدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، داعيا إلى وقف الهجمات التي تشنها، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر غير الشرعية ، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية برئاسة السراج، من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان ذاته.

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