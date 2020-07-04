إغلاق قسم الطوارىء بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية بعد نشوب حريق وإصابة سيدات

اندلع في تمام الساعة السادسة ونصف مساء اليوم الجمعة 5 يوليو ، حريق بغرفة العمليات الملحقة بقسم الطوارئ بمستشفى الشاطبى للنساء والولادة بالإسكندرية ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف الموجودة بالغرفة ، مما استدعى نقل ١٢ مريضة إلى مستشفيات الأميرى الجامعى ورأس التين فضلا عن طبيبة وممرضة أصيبت الأولى بإلتواء بالقدم والأخرى بحالة اختناق.

وأضافت معاينة النيابة العامة أن عميد كلية طب جامعة الإسكندرية أصدر قرارا بإغلاق قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى وتحويل جميع حالات الطوارئ إلى وحدة جراحة الأطفال بالمستشفى الأميري الجامعي.

وكان قد نفي الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، وجود إصابات بين الأطفال نتيجة الحريق الذي نشب مساء اليوم الجمعة، داخل مستشفى الشاطبي للنساء والولادة، موضحًا أن الحادث أسفر عن إصابة 12 سيدة، من بينهم طبيبة وممرضة، وحالة اختناق، كما أصيبت 9 سيدات كانوا علي وشك الولادة وتم نقلهم إلي المستشفي الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم