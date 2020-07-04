Responsive image

27º

6
يوليو

السبت

26º

6
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • الخارجية الروسية: احتجاز الناقلة الإيرانية يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأوربي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي
     منذ 5 ساعة
  • صابة 40 مواطنا بجراح مختلفة منهم 22 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال خلال فعاليات الجمعة 65 لمسيرة العودة
     منذ 6 ساعة
  • مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في ليبيا لخفض التصعيد والعودة للوساطة الأممية
     منذ 7 ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق جباليا
     منذ 10 ساعة
  • بدء توافد المواطنين إلى مخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة في جمعة بوحدنا نسقط المؤامرة.
     منذ 10 ساعة
  • قوات الاحتلال تعتقل طفلًا قرب مدخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:13 صباحاً


الشروق

4:53 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

7:05 مساءاً


العشاء

8:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إغلاق قسم الطوارىء بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية بعد نشوب حريق وإصابة سيدات

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 99
إغلاق قسم الطوارىء بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية بعد نشوب حريق وإصابة سيدات

اندلع في تمام الساعة السادسة ونصف مساء اليوم الجمعة 5 يوليو ، حريق بغرفة العمليات الملحقة بقسم الطوارئ بمستشفى الشاطبى للنساء والولادة بالإسكندرية ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف الموجودة بالغرفة ، مما استدعى نقل ١٢ مريضة إلى مستشفيات الأميرى الجامعى ورأس التين فضلا عن طبيبة وممرضة أصيبت الأولى بإلتواء بالقدم والأخرى بحالة اختناق.

وأضافت معاينة النيابة العامة أن عميد كلية طب جامعة الإسكندرية أصدر قرارا بإغلاق قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى وتحويل جميع حالات الطوارئ إلى وحدة جراحة الأطفال بالمستشفى الأميري الجامعي. 

  وكان قد نفي الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، وجود إصابات بين الأطفال نتيجة الحريق الذي نشب مساء اليوم الجمعة، داخل مستشفى الشاطبي للنساء والولادة، موضحًا أن الحادث أسفر عن إصابة 12 سيدة، من بينهم طبيبة وممرضة، وحالة اختناق، كما أصيبت 9 سيدات كانوا علي وشك الولادة وتم نقلهم إلي المستشفي الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers