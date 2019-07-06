بزعم تعاطفهم مع المقاومة.. الرياض تعتقل فلسطينيين مُقيمين

أشار أكاديمي سعودي معارض، إلى أن سُلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة ضد الفلسطينيين المقيمين بالمملكة.

جاء ذلك في تغريدة كتبها "سعيد بن ناصر الغامدي" اليوم السبت، قال فيها: هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو 60 فلسطينيا، متوقعًا أن تطول الاعتقالات عددا من المصريين المقيمين.

وكان الغامدي قد كشف في أبريل الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت عددًا من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة، ومنعتهم من السفر وجمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل، بزعم التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس.

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تنبيه :

هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.

وأيضا ستطال حملة الاعتقال هذه عددا من المصريين المقيمين. — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) July 5, 2019

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