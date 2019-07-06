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آلاف اليمنيين يحتشدون للمُطالبة برحيل القوات السعودية من "محافظة المهرة"

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 132
آلاف اليمنيين يحتشدون للمُطالبة برحيل القوات السعودية من "محافظة المهرة"

نظم آلاف اليمنيون وقفة احتجاجية محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، للمطالبة برحيل القوات السعودية.

كما رفع المحتجون الأعلام اليمنية وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولافتات كتبوا عليها عبارات بينها "المهرة ترفض الاحتلال السعودي الإماراتي" و"نعم للسيادة اليمنية".

وفي سياق متصل أصدر منظمي الوقفة  بيان مساء أمس الجمعة، أكدوا فيه على تمسكهم بمطالبهم، وجاء على رأسها رحيل القوات السعودية وتسليم المنافذ البرية والبحرية وخروج كافة القوات من مطار الغيضة.

وحسب البيان، فقد طالب المحتجون بإقالة محافظ المهرة "راجح باكريت"، متهمين الأخير بتمرير وتنفيذ أطماع السعودية في السيطرة على المحافظة والعبث بالمال العام.

وفي ختام البيان، طالب المتظاهرون  المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل وإنهاء الحرب التي أعلنتها السعودية.

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