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سياسي تونسي: الإمارات تخشى انتقال التجربة الديمقراطية إليها

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 131
سياسي تونسي: الإمارات تخشى انتقال التجربة الديمقراطية إليها

أشار السياسي التونسي  "عمر صحابو" أحد مؤسسي حزب نداء تونس، إلى أن الإماراتيين عبروا عن مخاوفهم من انتقال التجربة الديمقراطية إلى بلادهم بعد ثورات الربيع العربي.

جاء ذلك في تصريحات لصحابو خلال لقاءه مع فضائية "تونسنا"، أكد خلالها على أن تونس صدرت الثورة، وإن أحد المسئولين الإماراتيين عبر له عن مخاوف بلاده من وصول العدوى إليها.
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وحسب السياسي التونسي، فإن المسئول الإماراتي قال له: نحن نعيش في رغد بالإمارات لكننا نخشى شيئا واحدا فقط، وهو ما حدث في تونس.

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