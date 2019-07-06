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حميدتي يعلن عن تدخلات السعودية والإمارات

منذ 37 دقيقة
عدد القراءات: 84
حميدتي يعلن عن تدخلات السعودية والإمارات

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي" ، أن هناك مساعدات مالية إماراتية وسعودية موجودة في البنك المركزي السوداني سيتم توجيجها للتنمية."
وزعم حميدتي أن المساعدات الإماراتية والسعودية وضعت في بنك السودان المركزي وستوجه للتنمية للعمل على تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنى التحتية. حسب زعمه.
وتلعب السعودية والإمارات دورا غير محمود في شئون السودان من أجل عرقلة أي حياة ديموقراطية ، كما فعلت في مصر ، حيث قدمت كل سبل المساعدة لعبدالفتاح السيسي من أجل الانقلاب والسيطرة علي الحكم.

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