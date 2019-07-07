السودان.. حاكم الخرطوم يُعلن بدء العام الدراسي اليوم بـ"الخرطوم"

قرر "أحمد عابون حماد" حاكم ولاية الخرطوم، بدء العام الدراسي في مرحلتي الأساس والثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والتعليم الأجنبي اليوم الأحد.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة أنباء السودان الرسمية، التي أشارت إلى أن حاكم الخرطوم اعلن عودة الدراسة بدءا من اليوم الأحد، بعدما أجل الدراسة في 26 يونيو الماضي لمدة 10 أيام تنتهي اليوم، وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي في 16 يونيو الماضي، قبل أن يتم تأجيله إلى الـ 30 من الشهر نفسه، ثم 7 يوليو الجاري.

يأتي ذلك بعدما أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات، ويتضمن الاتفاق إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضوا.

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