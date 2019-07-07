أنصار الله تُعلن استهداف مطاري "أبها وجازان"

أشارت جماعة أنصار الله "الحوثية"، إلى أنها شنت عدة هجمات على مطاري أبها وجازان، جنوب غرب السعودية، عبر طائرات مسيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين "يحيى سريع"، أكد فيه على أن طائرات من نوع قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية مهمة في مطار جازان وأبها الإقليميين، مُشيرًا إلى أن العمليتين أصابتا أهدافهما بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطارين.

ومن جانبه قال "تركي المالكي" المتحدث باسم التحالف في بيان، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، مُشيرًا إلى أن قوات التحالف اعترضت طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون قبل أن تصل لأهدافها.

يُجدر الإشارة إلى أن قوات جماعة أنصار الله، شنت في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

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