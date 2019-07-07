Responsive image

24º

7
يوليو

الأحد

26º

7
يوليو

الأحد

 خبر عاجل
  • استشهاد رضوان عمارة 25 عاما متأثرا بإصابته إثر انفجار عرضي بمنزله في حي الشجاعية قبل أيام
     منذ 40 دقيقة
  • موغريني: قد تستدعي خطوة إيران اجتماعا للجنة العمل المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي.
     منذ حوالى ساعة
  • مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قلقون من خطوات إيران التي تقوض الاتفاق النووي ونحثها على التراجع.
     منذ حوالى ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني: يمكننا التراجع عن تخفيض التزاماتنا بالاتفاق النووي إذا التزمت الدول الأوروبية بتعهداتها.
     منذ حوالى ساعة
  • الرئاسة الفرنسية: لن يتم الآن تفعيل آلية فض النزاع المقررة في الاتفاق_النووي في حال خرقه.
     منذ حوالى ساعة
  • الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون يدين انتهاك إيران لالتزاماتها النووية.
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:14 صباحاً


الشروق

4:54 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

البرهان يزعم حماية ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 154
البرهان يزعم حماية ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة

أكد "عبد الفتاح البرهان" رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على أنه لا خاسر في الاتفاق الذي وقع الجمعة، بين المجلس وقوى المعارضة في السودان، متعهدا بحماية الاتفاق وتنفيذه.

جاء ذلك في كلمة للبرهان بثها تلفزيون السودان قال فيها:  نعتبر أن اتفاقية الخامس من يوليو مع قوى الحرية والتغيير لا يوجد فيها خاسر وستكون لمحاربة الفساد والمفسدين وموجة ضد الجهوية والحزبية وطرح سودان جديد وحكم سيادة دولة القانون.

وأضاف البرهان: نتعهد على حماية ما تم الاتفاق عليه، ونحرص على تنفيذه، وسنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بتعاون وثيق، فالشراكة كانت هدفنا المعلن.

يُجدر الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي العسكري في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، إلى اتفاق لتشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

اقرا ايضا :تفاصيل خطيرة| الساعات الأخيرة لـ"البشير".. وكيف تلاعب "حميدتي" بالجميع للوصول للحكم؟

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers