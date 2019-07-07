البرهان يزعم حماية ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة

أكد "عبد الفتاح البرهان" رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على أنه لا خاسر في الاتفاق الذي وقع الجمعة، بين المجلس وقوى المعارضة في السودان، متعهدا بحماية الاتفاق وتنفيذه.

جاء ذلك في كلمة للبرهان بثها تلفزيون السودان قال فيها: نعتبر أن اتفاقية الخامس من يوليو مع قوى الحرية والتغيير لا يوجد فيها خاسر وستكون لمحاربة الفساد والمفسدين وموجة ضد الجهوية والحزبية وطرح سودان جديد وحكم سيادة دولة القانون.

وأضاف البرهان: نتعهد على حماية ما تم الاتفاق عليه، ونحرص على تنفيذه، وسنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بتعاون وثيق، فالشراكة كانت هدفنا المعلن.

يُجدر الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي العسكري في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، إلى اتفاق لتشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

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