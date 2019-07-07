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كالامارد تدعو لمنع عقد قمة العشرين بالسعودية.. تعرف على السبب؟

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 175
كالامارد تدعو لمنع عقد قمة العشرين بالسعودية.. تعرف على السبب؟

أشارت "أغنيس كالامارد" خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى أنها ستتواصل مع المسئولين في كندا للعمل على منع عقد قمة مجموعة العشرين المقبلة في السعودية.

جاء ذلك في تصريحات لكالامارد نقلتها "سي بي سي كندا"، حيث أكدت على أن عقد مجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية العام المقبل هو صفعة في وجه جميع الذين قاتلوا، والذين مات بعضهم، من أجل المساءلة وحماية حقوق الإنسان.

كما دعت كالامارد قادة العالم على ضرورة التحرك أو مقاطعة قمة العشرين المقبلة من أجل الاحتجاج على مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر 2018.

واختتمت تصريحاتها قائلة: أعتقد أنه لا ينبغي السماح للسعودية باستضافة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، مؤكدة على أنها ستطلب من الحكومة الكندية الضغط من أجل نقل قمة مجموعة العشرين المقررة في 2020 من المملكة العربية السعودية إلى مكان آخر أو مقاطعتها تماما.

يأتي ذلك بعدما استهجنت المسئولة بالأمم المتحدة في وقت سابق تجاهل زعماء الدول في لقاءاتهم بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين المنصرمة، قضية مقتل خاشقجي.

اقرا ايضا :كالامارد تدعو دول العشرين لإثارة قضية خاشقجي

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