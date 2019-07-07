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بعد اتفاقها مع العسكر... الحرية والتغيير تتراجع عن العصيان المدني

منذ حوالى ساعة
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بعد اتفاقها مع العسكر... الحرية والتغيير تتراجع عن العصيان المدني

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان يوم أمس السبت، تراجعهم عن العصيان مدني المقرر له في 14 يوليو في كل أنحاء البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم.

جاء ذلك حسب ما نشرته قوى المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت برنامجا جديدا للتحركات اليومية، دون أن تُشير فيه إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما في كل أنحاء السودان يوم 14يوليو.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد دعت إلى موكب في 13 يوليو القادم بمناسبة مرور أربعين يوما على فض اعتصام المتظاهرين أمام المقر العام للجيش في الخرطوم، فتحول إلى إحياء لذكرى الشهداء في العاصمة السودانية ومدن أخرى.
وفي سياق مُتصل نقلت فرانس فوتبول تصريحات للقيادي في تحالف الحرية والتغيير "أحمد ربيع" أعلن فيها إلغاء الدعوة إلى عصيان مدني بهدف إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق.
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وأضاف قيادي آخر هو "خالد عمر": العصيان والإضراب كان الهدف منهما تسلم السلطة المدنية، ويفترض أن هذا الهدف تحقق بالوصول للاتفاق.

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