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هجوم علي مكتب بريد بالخانكة وسرقة 450 الف جنيه

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 105
هجوم علي مكتب بريد بالخانكة وسرقة 450 الف جنيه

قام مجهولين، اليوم الاحد، بسرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطاراً ببلاغ يفيد بسرقة مكتب بريد قرية القلج

وأوضحت التحقيقات، أن المجهولين احدثوا كسراً في حائط جراج المعدات، والذي هو نفسه حائط مكتب البريد وسرقوا مبلغ 450 ألف جنيه.

 وقامت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها للوصول للجناة أو أي دليل للوصول اليهم ، كما يتم استجواب عددًا من المشتبه فيهم  ممن لدبهم سوابق، والمسجلين لفحص علاقتهم بالحادث.

 يذكر أن الاسبوع الماضي، حدثت حادثة مشابهة لهذه الحادثة ، حيث قام مجهولون  خلال هجوم مسلح بالاستيلاء علي مبلغ 75 الف جنيه بمكتب بريد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وقاموا باحتجاز العاملين بالمكتب.

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