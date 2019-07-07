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خلو منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 121
خلو منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر

أعلنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) اليوم الأحد 7 يوليو ، خلو منصب رئيس المجلس، بعد استقالة رئيسه السابق معاذ بوشارب يوم الثلاثاء الماضي نتيجة ضغط الشارع الجزائري.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه يتعين انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال 15 يومًا من خلو المنصب.

وقال بيان للمجلس "بعد إطلاع أعضاء اللجنة على التصريح بالاستقالة المقدم من معاذ بوشارب، وبعد الإطلاع على إحالة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة، وبعد الإطلاع خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس ، على إعلان حالة الشغور من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبعد المناقشات بين أعضاء اللجنة، ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني".

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