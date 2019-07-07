الوفاق تشن هجوماً على تمركزات قوات "حفتر" بمطار "طرابلس

أعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، اليوم الأحد 7 يوليو ، أن قوات الوفاق شنت هجوماً جديداً على تمركزات قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، جنوبي العاصمة "طرابلس".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن "مصطفى المجعي"، قوله: إن قواتهم بدأت الهجوم على تمركزات لقوات "حفتر" ، موضحا أن عملية الهجوم جاءت لتنفيذ الخطة العسكرية التي وضعتها الغرفة الرئيسية لعملية "بركان الغضب"، والسيطرة على تلك المحاور تعني سقوط مطار "طرابلس" الدولي (القديم).

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وأوضح "المجعي" أن الاشتباكات تجري الآن في مور: السبيعة، والأحياء البرية، وبوابة الكازيرما، مشيراً إلى أن الاشتباكات الأعنف تدور في محور الأحياء البرية.

ويقع محورَا الأحيار البرية والكازيرما، شمال المطار، جنوبي العاصمة، بينما محور مدينة "السبيعة" (40 كلم جنوب طرابلس)، الذي يُمثّل نقطة عبور لإمداد قوات "حفتر" من مدينة "ترهونة" (90 كلم جنوب شرق طرابلس) إلى داخل المطار القديم (خرج عن الخدمة في 2014).

وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكّنت القوات الموالية لحكومة الوفاق من توجيه ضربة مُوجعة لقوات "حفتر"؛ بعد إحكام سيطرتها بشكل مفاجئ على مدينة "غريان" التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية لـ "حفتر" في معاركه جنوب العاصمة.

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وشنَّت قوات حكومة الوفاق عملية خاطفة تمكّنت خلالها من السيطرة على المدينة الجبلية الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة، التي تعتبر مركز عمليات مهماً لـ "حفتر" وخط إمداد لقواته.