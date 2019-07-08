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السودان.. تحالف مُعارض يُعلن رفضه اتفاق العسكر وقوى التغيير

منذ 25 دقيقة
عدد القراءات: 87
السودان.. تحالف مُعارض يُعلن رفضه اتفاق العسكر وقوى التغيير

أعلن تحالف سوداني معارض، رفضه الاتفاق بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، واصًفًا ما يمارسه المجلس بالإقصاء.

جاء ذلك على لسان "علي الحاج" القيادي في "تنسيقية القوى الوطنية"، الذي أشار إلى أن التحالف أبلغ المجلس العسكري "عبد الفتاح البرهان" رفضه الاتفاق، بسبب حصره التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

كما دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي قوى الحرية والتغيير إلى التفاوض مع الأحزاب بشكل مباشر، واستبعاد العسكر من المشهد السياسي، موضحًا أن الأحزاب ستجتمع الاثنين، لبحث سبل مواجهة الاتفاق.

يُجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كانا قد أعلنا التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات، حيث تم الاتفاق على إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا، على أن يرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

 

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