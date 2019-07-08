الجزائر.. الشُرطة تفتح تحقيقًا في تعرض متظاهر للضرب "فيديو"

قررت الشرطة الجزائرية فتح تحقيق حول احتمال وقوع أعمال عنف خلال تظاهرة الجمعة، إثر انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ضرب قوات أمنية لمتظاهرين بالعصي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحتها على "فيسبوك": والتي أكدت على أن المدير العام عبد القادر قارة بوهدبة أمر المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو الذي يُظهر مواجهات مع الشرطة يُرجح أن تعود للجمعة الماضي.



وحسب البيان، فإن مُدير الأمن الوطني شدد على ضرورة التحرّي في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر تلقي رجلين وقعا أرضا ضربا مبرحا من شرطيين يستخدمون العصي.

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يُجدر الإشارة إلى أن تظاهرات الجمعة أظهرت اشتباكات، حين قام عناصر شرطة بسحب أعلام أمازيغية من متظاهرين وأخرى معلّقة على أعمدة الإنارة قرب مبنى البريد المركزي الجزائري، نقطة تجمّع المتظاهرين.

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