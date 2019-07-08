غنيمات: موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية غير قابل للتشكيك

أشارت الحكومة الأردنية إلى أن مشاركتها في "ورشة البحرين"، كانت رسالة واضحة للتأكيد على ثواب الأردن تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك على لسان "جمانة غنيمات" المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، في تصريحات لها يوم أمس الأحد، أكدت فيه على أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من (اللاءات) الثلاثة التي أكدها الملك كلّا على القدس.. كلّا على الوطن البديل.. كلّا على التوطين.

واختتمت غنيمات تصريحاتها مُشددة على أن الأردن لن يقبل أي مساومة، أو مشروع أو صفقة أو حلّ، يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967.



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