وكالة الصحافة الفرنسية: الإمارات تسحب قواتها من اليمن لـ"أسباب تكتيكية"

نقلت كالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إماراتي كبير الاثنين 8 يوليو ، إنّ دولة الإمارات تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن ما سماها "خطة إعادة انتشار لأسباب استراتيجية وتكتيكية".



وذكر المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته أن "أبوظبي تعمل على الانتقال من استراتيجية عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أوّلا"، وفق تعبيره.



وأضاف: "هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غربا) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، متابعا: "الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) استراتيجيه القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا".