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بالصور: احتجاجات في تونس رفضا لـ"صفقة القرن" ودعما للشعب الفلسطيني

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 131
بالصور: احتجاجات في تونس رفضا لـ"صفقة القرن" ودعما للشعب الفلسطيني

نظّم مئات التونسيين والجالية الفلسطينية الاثنين 8 يوليو ، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة "محمد علي" بالعاصمة تونس استجابة لدعوة وجّهها الاتحاد العام التونسي للشغل  رفضا "صفقة القرن" الأمريكية، والتأكيد على الدعم التونسي للفلسطينيين وقضيتهم.

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وندّد المشاركون بـ"ورشة المنامة" التي عقدت في البحرين يومي 25 و26 حزيران الماضي بمشاركة رسمية عربيةØ±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: âââÙ¡Ù¢â Ø´Ø®ØµÙØ§âØ ÙââââØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙÙÙÙâØ ÙâØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙÙØ´ÙÙââ ÙâÙØ´Ø§Ø·Ø§Øª ÙÙ Ø£ÙØ§ÙÙ ÙÙØªÙØ­Ø©ââââ

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محدودة من مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر والمغرب فقط، وغياب أي تمثيل فلسطيني.

وجرى الكشف خلال المؤتمر عن الشق الاقتصادي من "صفقة القرن" المتمثل في تنفيذ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية، نصفها كاستثمارات للفلسطينيين، والباقي يتضمن استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار في مصر، و7.4 مليارات دولار في الأردن، و6.3 مليارات في لبنان.

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