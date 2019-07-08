مشاكل اقتصادية تؤدي لانتحار رجل أعمال

لقي رجل أعمال مصرعه،اليوم الاثنين، إثر إلقاء نفسه من الدور الخامس من بلكونة منزله بمدينة الرحاب بعد تعرضه لضائقة مالية.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغ يفيد سقوط رجل من بلكونة بالرحاب بالدور الخامس.

وبعد التحريات تبين أن المنتحر صاحب شركة، وعمره 40 عاماً، وأنه يمر بضائقة مالية، وأنه قد أعلن إفلاسه، وقام باستئجار شقة ويعيش هو وكلبه بمفرده، وأن أحد العاملين معه سابقاً تكفل بسداد ايجار الشقة.

وقال فرد الأمن التابع لأمن الرحاب في تحريات المباحث، أنه تقابل مع المنتحر بعد ترك كلبه بالشارع، وكان يتحدث بطريقة هستيرية وبعد قليل سمع صوت ارتطام قوي وفوجئ بالمنتحر ملقاه علي الارض.