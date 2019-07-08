لا تلمس أخي.. حملة تركية لوقف الاعتداء على السوريين

رد ناشطون اتراك علي الاعتداءات التي تعرض لها لاجئون سوريون في مدينة إسطنبول مؤخرا وأثارات غضب شرائح واسعة من المجتمع التركي، بعدما تحولت إلى موجات عنف، بحملة "لا تلمس أخي".

وشهدت منطقة الفاتح بإسطنبول أول أمس السبت وقفة تضامنية هي الأولى من نوعها شارك فيها مئات الناشطين الأتراك لمناهضة العنف ضد السوريين، دعت لها منظمة "أوزغور در" تحت عنوان "فليبقى السوريون وليرحل العنصريون".

و خرج مئات الأتراك الغاضبين إلى الشارع في منطقة إكيتيلي غرب إسطنبول، قبل أسبوع،وهاجموا محال تجارية تعود لسوريين وحطموا سياراتهم واعتدوا بالضرب على عدد منهم بذريعة قيام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.

لكن هذه الاعتداءات قوبلت بموجة رفض واسعة في المجتمع بعدما ضاق كثير من الأتراك بخطاب العنصرية وممارساتها الآخذة في التصاعد في عموم البلاد ومدينة إسطنبول بصفة خاصة.

وتطور الرفض إلى حراك على الأرض ووسائل التواصل بعدما كشفت تحقيقات الشرطة أن الذي جرى بمنطقة إكيتيلي جاء على إثر حديث عادي بين فتى أجنبي غير سوري وجارته التركية، الأمر الذي حدا بشرائح كبيرة من الأتراك لمطالبة الحكومة بالتدخل لوقف الاعتداءات.

وكان موقع "ميلييت" التركي قد نقل عن مصادر أمنية تأكيدها أن الشرطة اعتقلت 16 شاباً من الذين حرضوا ضد السوريين في أحداث إكيتيلي عبر وسوم عنصرية دعت لرحيل السوريين.