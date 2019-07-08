الجارديان: تعبيرات الغرب عن قلقه بالنسبة للمهاجرين نفاقًا على أعلى مستوى

اعتبرت صحيفة "الجارديان" في افتتاحيتها إن تبني أمير حرب، ومنع المهاجرين من الهروب من النزاع، لا يساعدان على استقرار منطقة شمال أفريقيا ، مؤكده أن قلق الغرب علي المهاجرين نفاقا علي أعلي مستوي .

وفيما يلي نص الإفتتاحية :_

أن كارثتان في غضون ساعات من بعضها البعض ، أعاد الانتباه أخيرًا إلى المهاجرين المستضفين اليائسين بدرجة كافية للبحث عن حياة أفضل وأكثر أمانًا في أوروبا عبر ليبيا. لقد علمنا بالفعل أن المعتقلين هناك تعرضوا للإيذاء والاغتصاب والتعذيب والاتجار. الآن ، مع تصاعد العنف في أعقاب هجوم أمير الحرب خليفة حفتر على طرابلس ، يعيش الكثير منهم في منطقة حربية - ومن المرجح أن يتم إعادتهم.تقول الأمم المتحدة إن 53 شخصًا ، من بينهم ستة أطفال ، لقوا حتفهم عندما تعرض مركز احتجاز تاجوراء لهجوم يوم الثلاثاء ؛ وبحسب ما ورد أطلق الحراس النار على بعضهم أثناء محاولتهم الفرار من الاعتداء.

حذر رئيس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنها قد تشكل جريمة حرب. يقع معسكر الاعتقال بجوار متجر للأسلحة. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن المعتقلين معرضون للخطر ، وقدمت إحداثياتها الدقيقة للأطراف المتحاربة.

يتم استخدامه لتحذيرات unheeded. قبل بضعة أسابيع ، تنبأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن البحر المتوسط ​​سيكون "بحر من الدماء" بعد التجريم الفعال لمهام البحث والإنقاذ. من بين 10 سفن إنقاذ كانت نشطة سابقًا ، لا يزال هناك سوى سفينة واحدة. النتائج قابلة للتنبؤ بها: غرقات مثل السواحل قبالة سواحل تونس يوم الأربعاء ، حيث يخشى موت أكثر من 80 شخصًا. لو تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي ، بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، لكانوا قد أعيدوا إلى موقع مثل تاجوراء. في الشهر الماضي ، تم إعادة ما يقرب من 1400 إلى مراكز الاحتجاز.

تم إلقاء اللوم على هجوم تاجوراء على قوات السيد حفتر ، رغم أنه اتهم قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. ما يقدر بنحو 1000 شخص قد لقوا حتفهم منذ بدأ هجومه في ربيع هذا العام. لكن مؤيديه الدوليين مسؤولون أيضا. الولايات المتحدة وفرنسا ، على الرغم من اعترافهما بالحكومة الوطنية ، أبدتا دعمهما له. مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا تدعمه. منعت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الهجوم.

يجب أن يكون من الواضح الآن أن "الحل" العسكري السريع الذي يفترض أن السيد حفتر قد قدمه للفوضى التي اجتاحت ليبيا منذ سقوط معمر القذافي هو فشل حتى بشروطه الخاصة. يصر على أنه سيمضي قدما. ومع ذلك ، يحذر دبلوماسي أوروبي واحد من "الفراغ الكوني" داخل الاتحاد فيما يتعلق بليبيا. حتى أولئك الذين يعارضون استبداد السيد حفتر لديهم ثقة ضئيلة في حكومة الوفاق الوطني.قالت حكومة الوفاق الوطني أنها تدرس إغلاق جميع المراكز وإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين لسلامتهم. لكنهم لا يستطيعون البقاء بأمان في ليبيا: إنهم بحاجة إلى ممر آمن إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه ، أولئك الذين يصلون إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بوسائلهم الخاصة يحتاجون إلى المساعدة. وهذا يعني دعم أنشطة البحث والإنقاذ ؛ ترتيبات النزول المناسبة للسفن ؛ ونهاية العودة إلى ليبيا. تعد التعبيرات عن القلق بالنسبة للمهاجرين نفاقًا على أعلى مستوى ، بينما تدعم الدول أحد أمراء الحرب وتسلح الأسلحة إلى النزاع ثم تساعد في حبس من يحاولون الفرار منه.