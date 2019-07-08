حزب العدالة المغربي: "صفقة القرن" تشكل تهديدا للحقوق التاريخية والشرعية للفلسطينيين

أكد حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي) في بيان صُدر، عقب اجتماع الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية): إن" صفقة القرن تتسم بانحياز فج إلى رؤية ومصالح الكيان الصهيوني، وتخالف مقتضيات القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي" ، لافتا إلى أن هذه الصفقة تشكل تهديدًا واضحًا للحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني ومساس بالوضع القانوني للقدس.



وعبّر الحزب عن "قلقه الشديد إزاء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بمحاولات بعض الأطراف الدولية تمرير ما عرف بصفقة القرن".

وشهدت الرباط في 23 يونيو، مسيرة شارك فيها آلاف المغاربة، لرفض "صفقة القرن"، ومؤتمر المنامة ، تندد بمشاركه وفد من وزارة المالية، في مؤتمر المنامة، الذي عقد في 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".