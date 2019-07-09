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فرنسا تُطالب بمحاكمة المسئولين عن مقتل خاشقجي

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 982
فرنسا تُطالب بمحاكمة المسئولين عن مقتل خاشقجي

دعت الخارجية الفرنسية الأمم المتحدة إلى ضرورة كشف كافة الوقائع المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، مطالبة بمحاكمة المسئولين عن الجريمة.
 
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي، أشارت فيه إلى أن موقف فرنسا من قضية خاشقجي معروف جيدًا، مُضيفًا: لقد طلبنا تحديد الوقائع بوضوح في هذه القضية بالغة الخطورة، واستكمال جميع التحقيقات اللازمة، بما في ذلك احتمالية وجود بعد دولي، ومحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة ومعاقبتهم.
 

يُجدر الإشارة إلى أن  المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، كانت قد أصدرت تقريرًا  أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامار"، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مُطالبة بالتحقيق مع مسئولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، بتهمة المُشاركة وإعطاء الأمر لقتل خاشقجي. 

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