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الحوثي يصف قرار انسحاب الإمارات من اليمن بالمثالي

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1103
الحوثي يصف قرار انسحاب الإمارات من اليمن بالمثالي

علق "محمد علي الحوثي" رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين،  على أنباء بشأن بتخفيض الإمارات تواجدها العسكري في اليمن، ضمن جهود التحالف العربي بقيادة السعودية.

جاء في تغريدة كتبها الحوثي على حسابه بتويتر أمس الاثنين قال فيها: ندعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن، فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي، مُشيرًا إلى أن القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات.

واختتم تغريدته قائلاً: يكفي دول العدوان استخدامها لليمن حقل تجارب للسلاح الأوروبي والأمريكي طوال خمس سنوات أثبتت للعالم بشاعة إجرامهم.
اقرا ايضا :توكل كرمان: انسحاب الإمارات جاء بعد ضغط بريطاني

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