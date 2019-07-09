الحوثي يصف قرار انسحاب الإمارات من اليمن بالمثالي

علق "محمد علي الحوثي" رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، على أنباء بشأن بتخفيض الإمارات تواجدها العسكري في اليمن، ضمن جهود التحالف العربي بقيادة السعودية.

جاء في تغريدة كتبها الحوثي على حسابه بتويتر أمس الاثنين قال فيها: ندعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن، فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي، مُشيرًا إلى أن القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات.

واختتم تغريدته قائلاً: يكفي دول العدوان استخدامها لليمن حقل تجارب للسلاح الأوروبي والأمريكي طوال خمس سنوات أثبتت للعالم بشاعة إجرامهم.

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ندعو دول العدوان لاعلان الانسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي

ان الانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات

يكفي دول العدوان استخدامها لليمن حقل تجارب للسلاح الأوربي والامريكي طوال خمس سنوات أثبتت للعالم بشاعة اجرامهم. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٨ يوليو ٢٠١٩

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