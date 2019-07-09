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عودة "الإنترنت" للسودان بعد قطعها منذ فض اعتصام الخرطوم

منذ 3 يوم
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عودة "الإنترنت" للسودان بعد قطعها منذ فض اعتصام الخرطوم

عادت خدمة الإنترنت للسودان، ظهر اليوم الثلاثاء 9 يوليو ، بعد قطعها منذ فض اعتصام الخرطوم في 3  يونيو الماضي.

وقال مصدر قانوني لوكالة الأناضول إن "القضاء السوداني أمر بإعادة خدمات الإنترنت التي تم قطعها منذ فض اعتصام الخرطوم"، فيما أكد ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العودة الفعلية لخدمة الإنترنت.

وتأتي عودة الإنترنت عقب اتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان لاقتسام السلطة مع المجلس العسكري وتأجيل المجلس التشريعي
الأمر الذي ترفضة عدة حركات سودانية باعتبار انه التفاف علي الثورة ومتطلباتها الحقيقية وخيانه لها.
وكان المجلس العسكري قطع خدمة الإنترنت في السودان بعد قطعها تزامنا مع أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الـ3 من يونيو والذي اسفر عن اكثر من 120 قتيل وعشرات الجرحي.

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