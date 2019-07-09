"بالفيديو": احتجاجات طلابية حاشدة بالجزائر

احتج مئات الطلاب الجزائريين، اليوم الثلاثاء 9 يوليو ، وسط العاصمة، مطالبين برحيل رموز النظام، وإجراء انتخابات رئاسية، ورفع القيود عن الحريات العامة، رافضيين الحوار الذي دعا إليه الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح ، وذلك وسط تواجدا أمنيا لافتاً.

وردد الطلاب هتافات تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، على رأسهم المجاهد لخضر بورقعة (86 عاما أحد أبرز قادة حركة التحرر الوطني) والذي خصّه الطلبة بتحية وإشادة خلال المسيرات التي جابت أرجاء العاصمة.

ووجه اليوم الطلبة رسائل عدة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مفادها "نرفض فتوى المجلس الدستوري التي تمدد لابن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد للجزائر. لقد دخلنا اليوم مرحلة الفراغ الدستوري باسم الدستور الذي تدافع عنه السلطة".

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وتُعتبر مسيرات الطلاب كل ثلاثاء، تقليداً دأب عليه الحراك الجزائري، وبحسب مراقبين فإن الطلاب يمنحون نفساً جديداً للحراك بين كل جمعتين، من خلال ابتكار شعارات وطرق تعبير جديدة، ينشرها الشعب بشكل أوسع خلال مسيرات الجمعة.