السودانيون يوثقون جريمة فض الاعتصام بعودة الإنترنت"شاهد"

بدأ النشطاء السودانيون بنشر مقاطع فيديو توثق لحظات فض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 شخصا، تحت وسم #توثيق_مجزره_القياده_العامه ، وذلك بعد عودة خدمة الإنترنت إلى بلادهم الثلاثاء 9 يوليو ، من أجل توثّق "جرائم" فض اعتصام الخرطوم في 3 حزيران/ يونيو الماضي.



وكان مصدر قانوني أفاد بأن "القضاء السوداني أمر بإعادة خدمات الإنترنت التي تم قطعها منذ فض اعتصام الخرطوم"، فيما أكد ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العودة الفعلية لخدمة الإنترنت.

اعادو لنا الإنترنت فمن يعيد لنا حق هؤلاء الشهداء لهم الرحمه والمغفره #توثيق_مجزرة_القياده_العامهpic.twitter.com/mdhHBmswVK — Umremas (@Umremas30686883) July 9, 2019

اطلاق الرصاص في المقابر

لحظه مراسم دفن احد شهداء المجزرة

#توثيق_مجزره_القياده_العامهpic.twitter.com/flx4lwpo27 — omar_ahmed (@omarRafa2040) July 9, 2019