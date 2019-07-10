السودانيون يوثقون جريمة فض الاعتصام بعودة الإنترنت"شاهد"

بدأ النشطاء السودانيون بنشر مقاطع فيديو توثق لحظات فض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 شخصا، تحت وسم #توثيق_مجزره_القياده_العامه ، وذلك بعد عودة خدمة الإنترنت إلى بلادهم الثلاثاء 9 يوليو ، من أجل توثّق "جرائم" فض اعتصام الخرطوم في 3 حزيران/ يونيو الماضي.
وكان مصدر قانوني أفاد بأن "القضاء السوداني أمر بإعادة خدمات الإنترنت التي تم قطعها منذ فض اعتصام الخرطوم"، فيما أكد ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العودة الفعلية لخدمة الإنترنت.
#توثيق_مجزره_القياده_العامهpic.twitter.com/cXXfcVD2Ak— omar_ahmed (@omarRafa2040) July 9, 2019
اعادو لنا الإنترنت فمن يعيد لنا حق هؤلاء الشهداء لهم الرحمه والمغفره #توثيق_مجزرة_القياده_العامهpic.twitter.com/mdhHBmswVK— Umremas (@Umremas30686883) July 9, 2019
اطلاق الرصاص في المقابر— omar_ahmed (@omarRafa2040) July 9, 2019
لحظه مراسم دفن احد شهداء المجزرة
#توثيق_مجزره_القياده_العامهpic.twitter.com/flx4lwpo27
اطلاق الرصاص في المقابر— omar_ahmed (@omarRafa2040) July 9, 2019
لحظه مراسم دفن احد شهداء المجزرة
#توثيق_مجزره_القياده_العامهpic.twitter.com/flx4lwpo27