الجزولي: تلقينا دعوة في تنسيقية القوي الوطنية من المجلس العسكري

أعلن د. محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني ، عن تلقي حزبه دعوة في تنسيقية القوى الوطنية من المجلس العسكري للاجتماع مع الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس ، مضيفا أنه ، عرض فيه شرحا تفصيليا للاتفاق الثنائي مع تحالف قحت يختلف تماما عن ما سمعناه من قيادات الحرية والتغيير".

وأضاف " نرفض منهجية الثنائية في الحوار ولو منحتنا ثلثي الحكومة لاننا لم نفوض أحدا ليفكر ويحاور ويقبل نيابة عنا".

وقال ننتظر النص المكتوب لنرى ، لكن من حيث المبدأ ذكرنا له اننا قوى سياسية لا نتلقى تنويرا وإنما نشاور لا ننور".