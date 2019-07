واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بارزة بحزب الله.. والأخير يُعلق

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات مالية على شخصيات بارزة في حزب الله اللبناني بينهم نائبان في البرلمان.

جاء ذلك حسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى فرض العقوبات على كل من رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النيابية، النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، داعية المجتمع الدولي إلى إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على "قوائم الإرهاب".

وزعم البيان أن إدراج تلك الشخصيات شخصيات تأتي بسبب استغلالها مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران، مُدعية أن النائب شري يتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب..

واختتمت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحاتها، مُطالبة الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.

ومن جانبه علق "علي فياض"النائب في كتلة حزب الله على القرار الأمريكي، واصفًا إياه بأنه إهانة للشعب اللبناني، وطالب البرلمان والحكومة بإصدار موقف رسمي لإدانته.

