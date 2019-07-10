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نيكي مناج تُعلن إلغاء حفلها في مهرجان "موسم جدة" بالسعودية

منذ يوم
عدد القراءات: 902
نيكي مناج تُعلن إلغاء حفلها في مهرجان "موسم جدة" بالسعودية

أعلنت المغنية الأمريكية "نيكي مناج"، إلغاء حفلها في مهرجان الموسيقى "موسم جدة" في السعودية يوم 18 يوليو الجاري، مُبرر قرارها بدعم حقوق المرأة والمثليين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مناج قالت فيه: بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدما في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي، بعد أن عرفت أكثر حول القضية وبالرغم من أن كل ما أشيع هو مجرد تقديم عرض للجماهير في المملكة العربية السعودية، وتوصلت إلى أنه من المهم بالنسبة إلي أن أؤكد بوضوح على دعمي لمجتمع المثليون وحرية الرأي.

يُجدر الإشارة إلى أن فعالية "موسم جدة"، كانت قد أعلنت استضافة المغنية الأمريكية "نيكي مناج" في الثامن عشر من يوليو الجاري، وعبر ناشطون سعوديون عن سخطهم الشديد تجاه إعلان هيئة الترفيه.

 

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