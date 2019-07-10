قطر.. تصادم طائرتين عسكريتين خلال التدريب

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تصادم طائرتي تدريب عسكريتين، وتمكن قائديهما من النجاة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية اليوم الأربعاء، قالت فيه: أثناء رحلة تدريبية، حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل، حول توقيت ومكان التصادم.



اقرا ايضا :قطر في جنيف: الإمارات مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية

​