قطر.. تصادم طائرتين عسكريتين خلال التدريب

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تصادم طائرتي تدريب عسكريتين، وتمكن قائديهما من النجاة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية اليوم الأربعاء، قالت فيه: أثناء رحلة تدريبية، حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف.
ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل، حول توقيت ومكان التصادم.
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بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة pic.twitter.com/sW6iW9DgqV— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) July 10, 2019