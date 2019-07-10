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قطر.. تصادم طائرتين عسكريتين خلال التدريب

منذ يوم
عدد القراءات: 797
قطر.. تصادم طائرتين عسكريتين خلال التدريب

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تصادم طائرتي تدريب عسكريتين، وتمكن قائديهما من النجاة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية اليوم الأربعاء، قالت فيه: أثناء رحلة تدريبية، حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل، حول توقيت ومكان التصادم.

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