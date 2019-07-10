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صور وفيديو| حريق في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

منذ يوم
عدد القراءات: 584
صور وفيديو| حريق في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

اندلع حريق مروع في كنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة وسط القاهرة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة بلاغا من الأهالى باشتعال النيران في الكنيسة، وانتقلت 10 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

كشفت التحريات الأولية أن النيران تصاعدت من داخل الكنيسة بشكل مفاجئ، فيما أظهرت تسجيلات مصورة على موقع «فيس بوك» نيران كثيفة تتصاعد من مبنى الكنيسة.

 

وأعلنت الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

قال اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية في القاهرة، إن القوات فرضت كردون أمنيًا حول الكنيسة وتمكنت من إخماد الحريق قبل أن تلتهم المبنى بالكامل.

وأكد عدم وجود أية إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما لحقت أضرار بأجزاء من الكنيسة.

ووصل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق لمعاينة الموقع ومعرفة ملابسات الحريق.

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