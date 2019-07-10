مصرع عامل جراء انهيار سقف شونة قطن بـ"الأسكندرية"

لقي عامل مصرعه صباح اليوم الأربعاء إثر انهيار سقف شونة "مكابس القطن" بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية.

وكان أمن الأسكندرية قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار جدران وسقف العقار رقم 51 شارع الأشوان متفرع من أبو بكر الصديق كوم الشقافة، وتبين من الفحص أن العقار عبارة عن شونة مكابس القطن مملوكة لبنكي مصر والأهلي، ومكونة من 3 طوابق.

وحسب المعاينة، فإنه أثناء القيام بأعمال هدم للشونة انهار السقف والسلم و"كمر الحديد"، مما أسفر عن مصرع أحد القائمين بأعمال الهدم ويدعى أحمد عبد العزيز محمد البالغ من العمر 48 عامًا.