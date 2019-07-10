ميركل تدعو لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أشارت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، إلى أن بلادها تدعم جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية للالتزام بحظر توريد الأسلحة إليها.

جاء ذلك في تصريحات للمستشارة الألمانية خلال الاجتماع مع الدبلوماسيين الألمان يوم أمس الثلاثاء حيث قالت: نتابع تطور الأوضاع في ليبيا بقلق بالغ، وتدعم ألمانيا جهود الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار دون شروط وإطلاق العملية السياسية.

وأكدت ميركل على أن كمية كبيرة من الأسلحة تصل إلى ليبيا عبر اللاعبين الخارجيين، داعية إلى ضرورة الالتزام بحظر توريد الأسلحة لمنع حدوث تصعيد جديد، كما طالبت بتركيز الجهود على عدم تطور الأحداث في ليبيا على غرار ما نراه في سوريا منذ سنوات.

يُجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر، كانت قد أطلقت في أبريل الماضي عملية عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، لتُعلن قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بدء عملية عسكرية للتصدي لحفتر.

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