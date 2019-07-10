السودان.. حزب البشير ينظم صفوفه بصورة سرية

بدأ حزب "المؤتمر الوطني"، التابع للرئيس المخلوع "عمر البشير"، في تنظيم صفوفه بصورة خفية.

جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة" السودانية، والتي أشارت إلى عقد المكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" اجتماعات برئاسة النائب الأول الأسبق للحزب، بكري حسن صالح، بصورة سرية، موضحة أن الاجتماعات جرت قبل أسبوعين تقريبا، وشارك فيها بكري وعدد من قيادات الحزب من الصف الأول وغير المعتقلة أو الموقوفة أمنيا.

وحسب الصحيفة السودانية، فإن تلك الاجتماعات السرية لم تكن في مقار ومكاتب الحزب الرسمية، خاصة وأنها تحت سيطرة السلطات العسكرية ونشرت آليات عسكرية وجنودا حولها عقب سقوط البشير، موضحة أن الاجتماعات تمت في إحدى مناطق بالخرطوم ومن خارج المقرات الرسمية.

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كما أكدت "الانتباهة"، على أن أعضاء الحزب اتفقوا على عقد مجموعة من الاجتماعات في الفترة المقبلة، ولكن بصورة "خفية.